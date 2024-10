Hasta con solicitudes de renuncia: Las reacciones en el Congreso tras confirmación de reunión entre Valencia y Hermosilla

Mientras algunos parlamentarios manifestaron que el líder del ente persecutor debería renunciar a su cargo, algunos fueron más cautos y apelaron a que es prematuro aún hacer juicios.

Distintas reacciones provocaron en el Congreso las recientes declaraciones del fiscal nacional, Ángel Valencia, que durante la mañana reveló que sostuvo una reunión con Luis Hermosilla, tras ser nombrado como la máxima autoridad del Ministerio Público.

En entrevista con Radio Cooperativa, el líder del ente persecutor admitió que se juntaron a “tomar un café” con el abogado que actualmente se encuentra en prisión preventiva, en el marco de la indagatoria por el Caso Audios.

“Cuando terminamos la conversación me dice ‘mira, yo solo te quería plantear tres cosas‘. Lo escuché y le respondí con palabras de buena crianza a dos asuntos que ya ni recuerdo qué eran porque estaban fuera de mis competencias. Y un tercero que tenía que ver con la posibilidad de un procedimiento abreviado a Héctor Espinosa, el exdirector de la PDI“. Esto, dado que -en ese momento- Hermosilla defendía a Espinosa en la causa por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos en su contra.

¿Qué dijeron en el Congreso?

La diputada y jefa de bancada del PPD, Camila Musante, apeló a que lo más importante es que el fiscal Valencia le aclare al país “si efectivamente Hermosilla cumplió un rol en su nombramiento o no, porque él fue muy categórico en decir que no había existido ninguna mano, ningún favor político, ni ningún tipo de medida para que pudiera llegar al cargo de fiscal por parte de Hermosilla”.

En ese sentido, manifestó que si aquello se llegara a acreditar, es gravísimo para el país y “efectivamente tiene que dar un paso al costado, sobre todo considerado la situación de crisis judicial en la que estamos”.

En una línea parecida habló el diputado socialista, Jaime Naranjo, quien aseveró que las revelaciones de este miércoles dejan en una “situación incómoda y cuestionable” al fiscal nacional. “Lo prudente que debiera hacer el fiscal, debiera ser inhabilitarse, e incluso, quiero ir más lejos, dada la situación delicada que hay en materia de corrupción en el país, (…) creo que lo más prudente es que el fiscal nacional debiera dar un paso al costado y presentar su renuncia”, dijo, de acuerdo a Radio Bío Bío.

También desde el PS, el parlamentario Daniel Manouchehri salió en defensa del fiscal nacional, y acusó que “la estrategia de Hermosilla y su banda es inhabilitar el rol de la Fiscalía”.

“Indudablemente, lo que hemos visto por parte de la Fiscalía es que ha jugado un rol de representación de la sociedad como ente persecutor del crimen y nosotros vamos a estar atentos a que eso continúe de la misma manera durante todo el proceso y durante todo el juicio. Pero no nos vamos a hacer parte de la estrategia de Hermosilla y su banda”, añadió.

Su par de partido, Daniella Cicardini, también acotó que hay “algunos que tratan de desviar el foco de lo importante”.

“Acá hay investigaciones por jueces que podrían haber cometido delitos y eso yo creo que es el foco y no hablar sobre una discusión sobre la base de conversaciones machistas que condenamos, sobre la base de que se juntó o no a tomar té. Acá lo importante es que podrían existir jueces corruptos y que por supuesto no podemos ignorar”, sostuvo.

Desde la vereda de la oposición, el diputado Andrés Longton (RN), apeló a que anticiparse y “hacer juicios” respecto a relaciones que el fiscal Valencia pudo haber tenido en el pasado y que “podrían haber sido de cercanía o profesionales (…) me parece que es muy prematuro, y estamos cayendo en un espiral muy grave de condenar cualquier tipo de relaciones humanas sin saber el contexto”.

A su juicio, es un “exceso” y una “muy mala señal”.

Mientras que Jorge Alessandri (UDI), afirmó que tendrá que ser el propio fiscal Valencia quien “tendrá que decirnos si ese encuentro cae en las inhabilidades o no”.

“La pregunta que todos nos hacemos es quién maneja el archivo del celular de Hermosilla y quién está filtrando, quién es el que está escribiendo esta trama a cuenta gotas, ese es el personaje que deberíamos descubrir rápido”, comentó después.