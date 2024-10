Fiscal Valencia confirma que Hermosilla y Chadwick le consultaron sobre tres causas judiciales tras reunión con ambos

La máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que se arrepiente de la reunión con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, y afirmó que debió haber dado a conocer esta información antes.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, admitió esta mañana haber sostenido una reunión posterior con los abogados Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, tras ser nombrado como la máxima autoridad del Ministerio Público.

Posterior a su intervención sobre el proyecto de ley de Fiscalía Supraterritorial en el Congreso, Valencia ofreció más detalles sobre este encuentro relacionado con el Caso Audios.

Las consultas de Chadwick y Hermosilla

Valencia explicó que en la reunión se decidieron consultar sobre tres causas judiciales, una de las cuales involucraba al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinoza.

Aunque no pudo recordar todos los detalles, destacó que una de las consultas se refería a un posible procedimiento de obligación electoral vinculado con Espinoza.

En respuesta a la consulta sobre el procedimiento de obligación electoral, Valencia subrayó que dejó claro que esa temática escapaba a su atribución como Fiscal Nacional.

Además, enfatizó su compromiso de actuar en defensa de los valores fiscales, asegurando que haría todo lo posible para evitar que delitos graves se resolvieran a través de procedimientos abreviados.

“A la luz de la estrategia de la defensa, creo que es preferible incorporar toda la información disponible”

Valencia también resaltó la importancia de hablar y dar a conocer todos los detalles que tenga a su disposición en beneficio de la investigación.

“Me parece que es importante hablar de asuntos que puedan ser privados o personales. A la luz de la estrategia de la defensa, creo que es preferible incorporar toda la información disponible, incluso aquella que pudiera ser considerada irrelevante“, afirmó.

El Fiscal Nacional reiteró que no ha tenido ningún tipo de intercambio a través de WhatsApp con Hermosilla desde julio de 2022.

“No he tenido ningún tipo de intercambio de mensajería, ni de correo electrónico, ni de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla después de julio del año 2022. Esto es relevante para aclarar el contexto de nuestra relación”.

El arrepentimiento de Valencia

Sobre la naturaleza de la reunión y su arrepentimiento, Valencia comentó: “Es una reunión privada y personal, pero considerando cómo se ha desarrollado la defensa, he optado por transparentar esta información. Hoy, por supuesto, me arrepiento de no haberlo hecho antes“.

Respecto a la transparencia y su deber de informar este tipo de actos, agregó: “Me parece que en el actual estado de cosas, por razones de transparencia, es preferible declarar esta información para que esté clara y no haya malentendidos”.

“Hoy día, reconozco que debería haber hablado antes. La naturaleza de esa reunión fue personal y privada, pero entiendo que en el contexto actual es crucial ser transparente“.