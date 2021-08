Luego que la diputada del Partido Comunista (PC) Camila Vallejo confirmara que no irá a la reelección en los comicios de noviembre, han sido diversas las reacciones en el mundo político.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria explicó su decisión señalando que “hay múltiples espacios de lucha y el Congreso es solo uno de ellos”. Además, aprovechó el espacio para agradecer a quienes la han apoyado y entregado muestras de cariño durante el último tiempo.

“Mi decisión es también porque creo en la importancia del recambio. El recambio no es abandono, es abrir paso a otros y es también poder reinventarse una misma, para experimentar y aprender desde otros espacios”, añadió la diputada.

Reacciones

Tras el anuncio, el diputado de Convergencia Social (CS) y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, le escribió públicamente a Vallejo que “son muchos años de lucha juntos y no me cabe ninguna duda que se vienen varios más desde nuevos desafíos. Gracias, Camila Vallejo, por tu pega, por ser una excelente diputada (de las mejores que he conocido) y por la generosidad y consecuencia. ¡Seguimos!”.

Por su parte, la diputada del PC Carmen Hertz expresó que la parlamentaria es “una lideresa excepcional con capacidad política y de conducción extraordinaria, seria, comprometida con las demandas populares en todos los ámbitos. Su historia vital ha sido ser parte de un proyecto colectivo, un orgullo del Partido Comunista de Chile”.

En tanto, el también diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, escribió que Vallejo “desde las movilizaciones del 2011 hasta hoy, siempre has sido ejemplo de coherencia y compromiso por un Chile nuevo. Seguirás siendo una gran referencia para las nuevas generaciones que anhelan un futuro con Dignidad. ¡¡¡Seguimos y será hermoso!!!”.

Por medio de la plataforma de Twitter, también dedicaron palabras de agradecimiento y afecto hacia la diputada la parlamentaria Comunes Camila Rojas; la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler; la vicepresidenta de Comunes, Emilia Schneider; la diputada del PC Marisela Santibáñez; la convencional constituyente Bárbara Sepúlveda; la concejala de Ñuñoa Alejandra Valle; entre otros.

