Quiebra de Unifood: Anuncian cierre de Pedro, Juan y Diego y heladerías Savory

La compañía explicó que la decisión se debió a factores externos que hicieron insostenible la continuidad operativa y frustraron los procesos de venta que se estaban llevando a cabo.

Este martes se reveló que Unifood, la empresa propietaria de los restaurantes Pedro, Juan y Diego y de las heladerías que operaban bajo la marca Savory, inició formalmente su proceso de quiebra, marcando el fin de años de esfuerzos por sostener su operación tras los impactos económicos del estallido social y la pandemia.

La liquidación afectará a PJ&D, Ice Cream SpA y Uniservice SPA, negocios que en conjunto emplean a más de mil personas.

La compañía explicó que la decisión se debió a factores externos que hicieron insostenible la continuidad operativa y frustraron los procesos de venta que se estaban llevando a cabo, consignó Diario Financiero.

Entre los obstáculos se cuentan cuestionamientos de acreedores, la terminación anticipada por parte de Nestlé del contrato para usar la marca Savory y el rechazo judicial a mantenerla operativa.

Durante 2023, Unifood había intentado reorganizar sus negocios y vender algunas marcas, incluyendo Pollo Stop y PJ&D, para evitar la quiebra.

Sin embargo, los problemas financieros y legales superaron los esfuerzos, dejando a la empresa sin alternativas viables para seguir operando.

La compañía adelantó que en los próximos días informará quién será el liquidador designado, mientras que las gestiones para vender Pollo Stop continúan.

Unifood lamentó el desenlace y señaló que la decisión fue inevitable: “Lamentamos profundamente este desenlace”.