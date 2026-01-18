¿Qué es el viento puelche?: El fenómeno que afecta el combate de incendios en Ñuble y Biobío

Los equipos de emergencia continúan trabajando para detener el avance de las llamas.

Un complejo pronóstico atmosférico afecta el combate a los incendios forestales que afectan las regiones de Ñuble y Biobío.

Y es que, además de las altas temperaturas proyectadas en dichas zonas, también aparece el factor del “viento puelche”.

¿Qué es el viento puelche?

Conocido como “viento de la cordillera” o “viento del este”, es un tipo de viento que baja de la cordillera hacia los valles.

Este fenómeno sopla desde la Cordillera de Los Andes hacia el valle central y la costa.

En dicho proceso, ocurre que el aire se comprime y llega cálido y seco hacia el centro-sur del país.

El portal Meteored indicó que “el viento Puelche seguirá presente en Chile centro-sur, debido a la circulación ciclónica de la vaguada costera -a favor de las agujas del reloj en el hemisferio sur- y que favorece el viento con dirección desde la Cordillera de Los Andes hacia el océano Pacífico”.