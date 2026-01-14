Principalmente en “universitarios de pandemia”: Estudio revela un giro hacia el individualismo y la incertidumbre en jóvenes chilenos

La investigación, realizada en tres regiones, describe una generación que prioriza el bienestar personal, percibe el futuro como inestable y ve los posgrados como un "blindaje" laboral necesario.

Un estudio conjunto de tres universidades chilenas revela un cambio profundo en los jóvenes que ingresaron a la educación superior durante y después de la pandemia, marcado por un individualismo defensivo y la percepción de que “el futuro se percibe como inestable”.

La investigación, basada en cientos de entrevistas en tres regiones, describe a una generación que adopta una lógica de “sálvese quien pueda” ante un contexto social y laboral que ven frágil y competitivo.

Un “blindaje” académico y una hiperconexión naturalizada

Frente a un mercado laboral percibido como saturado, los posgrados ya no se ven solo como una profundización vocacional, sino como un “blindaje” casi obligatorio para competir. El estudio también identificó una hiperconectividad muy naturalizada, donde la tecnología estructura las relaciones y el tiempo libre, aunque con brechas según el nivel socioeconómico.

Según reportó Radio Bío Bío, y pese a un diagnóstico general de incertidumbre, los jóvenes mantienen una esperanza cautelosa en la acción colectiva vinculada a la equidad de género y la conciencia ambiental.