Presidenta de la Corte Suprema aborda facultad de indultos presidenciales a delincuentes: “Yo creo que debe ser eliminada”

La ministra Gloria Ana Chevesich además señaló que, por lo que le indicó el Presidente Kast, a él "no le gustaba la figura del indulto".

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió al polémico anuncio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego que informaran que estudiarían indultos a criminales condenados que alguna vez desempeñaron funciones en las policías o Fuerzas Armadas.

En conversación con 24 Horas, Chevesich aseguró que el indulto presidencial “es una facultad que tendrá que ejercerla en su mérito, analizando -como he tomado conocimiento en los medios de comunicación social- las circunstancias del caso“.

Consultada sobre su parecer respecto a esta facultad, aseguró que “yo creo que debe ser eliminada, y que sea un concejo el que analice los casos, porque con todo, un indulto depende también de las razones que se invoquen”.

“Muy bien sabemos que hay una norma en la Constitución política de la República que dice que no se puede revivir procesos fenecidos, no se pueden criticar en el fondo decisiones de orden jurisdiccional. Entonces pareciera que mejor no debería estar el indulto”, añadió.

En esa misma forma, sostuvo que “tengo entendido, según lo que me manifestó el presidente (Kast) en su momento en calidad de electo, que no le gustaba la figura del indulto. Pero igual iba a analizar porque la facultad la tiene”.