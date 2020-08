Este sábado, en el paso fronterizo de Chacalluta, el presidente Sebastián Piñera se refirió a las indicaciones planteadas por la oposición respecto de la Ley de Migración y Extranjería y aseguró que las vetará si éstas son finalmente aprobadas.

“Quiero expresar la urgencia en aprobar esa Ley y nuestro total desacuerdo con dos indicaciones que presentaron parlamentarios de oposición y que fueron aprobadas por la Comisión”, dijo el mandatario en medio de su visita a las regiones de Arica y Parinacota.

Lee también: Rodolfo Carter por reapertura de Mall Florida Center: “Los floridanos están a prueba, no el alcalde”

Luego, detalló: “La primera establece una especie de visa de turismo laboral, que significa que cualquiera que llega a nuestra frontera puede pedir una visa para buscar trabajo”.

“La segunda establece una especie de amnistía, al decirle a las personas que si informan de forma ilegal, hasta 90 días después de aprobada la ley de inmigración, van a poder tener una visa y regularizar su situación”, prosiguió.

En esa línea, sostuvo: “Yo pienso que ambas propuestas constituyen una verdadera invitación a la inmigración ilegal, que es precisamente lo que no necesitamos y no queremos. Esas dos indicaciones producirían un grave daño, no sólo a los chilenos, sino a los inmigrantes que han ingresado de forma legal”.

Lee también: Las reacciones a la acusación de “campaña del terror” por regreso a clases presenciales del ministro Figueroa

“Quiero afirmar que si se aprobaran esas dos indicaciones, nosotros vamos a vetarlas, porque creemos que la causaría un grave daño a los chilenos”, insistió.

Además, advirtió: “Sobre todo por los momentos que estamos viviendo, el daño es aún mayor. Todos sabemos que el coronavirus nos ha hecho perder más de un 1 millón 800 mil empleos y que tenemos 700 mil trabajadores con sus trabajos suspendidos”.

“No podemos permitir que se permita el desorden migratorio que vimos hace años atrás. Por eso quiero pedirle al Congreso con mucha humildad y convicción que es muy necesario se apruebe pronto la ley de migración que esté a la altura de los estándares internacionales”, finalizó.