PDI detiene a hombre que capturaba aves autóctonas en el desierto florido de Atacama

A raíz de una denuncia ciudadana, la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de Copiapó capturó en flagrancia a un hombre que capturaba aves autóctonas protegidas en el desierto florido de Atacama. El hecho ocurrió la mañana del pasado domingo 11 de octubre.

El autor, quien recorría los sectores de floración del parque, específicamente en la ruta C390, kilómetro 1, fue capturado en un vehículo con cuatro jaulas tipo trampa y otra jaula común donde tenía a siete aves capturadas, seis de ellas de la especie Yal y una de la especie Cometocino de Gay, fauna autóctona del país y protegida por la Ley n.º 19.473.

El sujeto de 50 años provenía de la comuna de La Calera y no poseía antecedentes penales. Luego de la detención en flagrancia, por infracción a la ley de caza y comercialización de especies prohibidas, fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención, quedando con arraigo nacional. El organismo dio 90 días de plazo de investigación.

El jefe de la Bidema Copiapó, comisario Cristian Contreras, sostuvo que “esto es una infracción a la ley de caza. Las especies yal y Cometecino de Gay son especies que están protegidas por la ley; por tanto, su caza y captura se encuentran totalmente penadas”.

Por otro lado, las aves y las jaulas fueron entregadas al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), quienes coordinaron el retorno y liberación de los ejemplares al mismo lugar donde fueron capturados.