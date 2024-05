El Partido Comunista (PC) rechazó los dichos del presidente Gabriel Boric, quien llamó a avanzar en una democracia en Cuba. Las críticas no fueron compartidas ni por el propio conglomerado de Gobierno ni por la oposición.

“La situación grave en Cuba, en donde hoy día se está pasando hambre y en donde es necesario de una vez por todas levantar el bloqueo unilateral, además de avanzar hacia la democratización dentro del mismo país”, fueron parte de las declaraciones del mandatario en medio de una conferencia de prensa en La Moneda junto al secretario general de la ONU, Atonio Guterres, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Fueron justamente sus dichos sobre la democratización de Cuba y el levantamiento del bloqueo de EE.UU. los que no pasaron desapercibidos para quienes respaldan la gestión del presidente Boric, más allá de si son o no cercanos al Ejecutivo.

Por ejemplo, el jefe de bancada del PPD, Jaime Araya, dijo valorar “muchísimo” las declaraciones del mandatario. “Es un mensaje muy potente para que Cuba avance a una democracia plena. Un país no puede seguir viviendo no solo en una isla desde el punto de vista geográfico, sino una isla que se quedó atrapada en la historia”, planteó.

En esa línea, el diputado socialista Raúl Leiva comentó que Boric ha tenido una “línea irrestricta, y por consiguiente avanzar en democracia en todos los países del mundo, y particularmente en Cuba, es una muy buena señal de nuestro presidente”.

De todos modos, el apoyo del Socialismo Democrático no se extendió por todo el oficialismo. En el PC hubo incomodidad por el término “democratización”, a causa de la cercanía que tienen con Cuba. De hecho, solo hace algunas semanas la cúpula comunista viajó hasta la isla para fortalecer las relaciones con el Partido Comunista de ese país.

“No sé a qué se refiere el presidente”

Consultado por los dichos del mandatario, el diputado Boris Barrera (PC), respondió que “no sé a qué se refiere el presidente, no sé qué es lo que ve él que hay que democratizar en Cuba”.

Por ejemplo, dijo, si se debe al sistema político, este “es un sistema que se ha dado el pueblo de Cuba de manera democrática en relación a las condiciones en que vive”.

Distintas visiones en la coalición de Gobierno

Así las cosas, el episodio deja ver nuevamente las distintas visiones dentro de la coalición de Gobierno, pues las declaraciones del mandatario fueron respaldadas por el Frente Amplio.

Así lo señaló el parlamentario de Convergencia Social, Gonzalo Winter: “La situación del embargo es inaceptable y también el modelo político cubano se aleja por completo de lo que yo entiendo por democracia”.

Por su parte, Maite Orsini (RD), declaró que los DD.HH. de los cubanos “están dañados tanto por su propio Gobierno que les impide sus derechos civiles y políticos, como también por parte del bloqueo que EE.UU. ha sostenido durante demasiados años”.

Reacción de la derecha

Asimismo, parte de la oposición también valoró las declaraciones del presidente. Sin embargo, otros apuntaron a que el foco de cualquier discusión debe estar ahora en el país y no en el exterior.

“Me alegro que el presidente hable de dictadura cuando habla de Cuba. En general la izquierda puede tener palabras duras contra Nicaragua y también contra Venezuela, pero les cuesta mucho hablar de Cuba, hay algo romántico ahí a lo que la izquierda no ha renunciado”, advirtió el diputado UDI Guillermo Ramírez.

El republicano Agustín Romero opinó que el mandatario “en vez de estar mirando hacia afuera tiene que preocuparse de lo que está pasando acá en Chile. Hoy día a los chilenos los están matando”.

Gobierno descarta molestia con el Partido Comunista

Tras la serie de reacciones y los cuestionamientos del Partido Comunista, desde el Ejecutivo fue la propia vocera Camila Vallejo (PC) quien reafirmó las declaraciones de Boric y descartó tensión en relaciones entre el Gobierno y el PC.

“No es algo nuevo, no es algo desconocido para ningún partido oficialista y ha sido esa convicción y ese compromiso con las democracias, con los DD.HH. y con la integración de los países el poder mantener esa línea y esa consecuencia. Por lo tanto, si no fue un problema antes no tendría por qué serlo”, afirmó la ministra.