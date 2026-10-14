Parisi emplaza a Kast por pérdidas ligadas a swaps de las AFP: “Tiene que tomar cartas en el asunto”

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, emplazó al Presidente José Antonio Kast a intervenir ante las pérdidas registradas por los fondos de pensiones asociadas a operaciones con derivados de tasas de interés.

“Acaban de perder US$11.000 millones las AFP en el fondo de los trabajadores, básicamente por especular con unos swap de tasas de interés de Estados Unidos”, sostuvo el también economista.

La cifra aludida por Parisi coincide con un cálculo publicado por Diario Financiero, que estimó en US$11.600 millones el deterioro acumulado durante 2026 de los swaps de tasas de interés mantenidos por los fondos previsionales.

Según ese análisis, estos instrumentos explican cerca del 80% de la caída nominal del Fondo E durante el año. Este multifondo acumula una rentabilidad real negativa de 10,4% entre enero y septiembre.

Parisi cuestionó particularmente el efecto sobre las personas próximas a jubilarse y calificó los swaps como instrumentos “complejos y totalmente especulativos”.

En ese contexto, emplazó directamente al Ejecutivo: “Uno echa de menos al líder de Chile, es decir, al Presidente Kast, que salga a tomar cartas en el asunto”.

Parisi pide responsabilidades en AFP y Superintendencia

El dirigente del PDG también apuntó a las administradoras y al organismo regulador por el manejo de estas inversiones.

“Espero que rueden algunas cabezas, por lo menos en algunas AFP, en algunos fondos que administran. Y, por supuesto, también en la Superintendencia de Pensiones”, afirmó.

Este miércoles, el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, reconoció que existe preocupación por la caída del Fondo E y señaló que el regulador se reunió semanas atrás con las administradoras para evaluar la situación y definir cursos de acción.