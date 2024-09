Panguipulli: Abren sumario tras caso de paciente que fue trasladado en carretilla hasta un consultorio

Una vecina del sector rural de Trafún denunció el hecho a través de sus redes sociales. "Se llamó a Cecosf Liquiñe solicitando ambulancia, pero responden que el paciente no es prioridad. Cómo no va a ser prioridad si es discapacitado", manifestó la denunciante.

La tarde de este sábado 21 de septiembre se conoció en internet un video que provocó gran impacto. Se trataba de un hombre que debió ser trasladado en una carretilla a un centro médico en el sector rural de Trafún, en Panguipulli (Región de Los Ríos).

¿Qué pasó?

El caso fue denunciado en redes sociales, y en el registro se observa a tres personas llevando a un individuo arriba de una carretilla. En la descripción del video, la denunciante manifestó: “Que rabia tener que sacar a nuestro vecino en una carretilla para poder llegar a la calle y trasladarlo en un Uber al consultorio de Coñaripe, en este momento ya en Panguipulli muy grave, llegó prácticamente sin signos vitales”.

De acuerdo a la persona que subió el video, “se llamó a Cecosf Liquiñe solicitando ambulancia, pero responden que el paciente no es prioridad. Cómo no va a ser prioridad si es discapacitado, no entiendo como cresta existe tanta negligencia. Pero sin duda gracias a todos los vecinos que llegaron en cosa de segundo a apoyar y ayudar”.

¿Qué dijo el municipio?

Una vez denunciada la situación, desde la Corporación Municipal de Panguipulli indicaron en un comunicado que el personal del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) “y los demás centros de salud están 100% operativos y comprometidos en brindar la atención de salud de manera oportuna y adecuada, especialmente en situaciones de urgencia o contingencia

“Aclaramos a la opinión pública que la ambulancia de Liquiñe está operativo, en consecuencia desmentimos las notas de prensa que expresan la falta de ambulancia en el sector”, dicta el escrito.

También se señala que se instruyó la apertura de un sumario “para esclarecer los hechos por los cuales el equipo profesional no derivó la ambulancia al requerimiento comunitario”.