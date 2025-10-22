Pablo Longueira tras absolución del Caso SQM: “Me persiguieron, entregaron pruebas falsas”

Longueira aseguró que es inocente y que "esta, que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio".

Este miércoles, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse y al resto de los acusados en el marco del Caso SQM, en el que se investigaban eventuales delitos asociados al financiamiento irregular de la política.

Tras el fallo, el exsenador de la UDI afirmó: “Lo dije hace 10 años frente a todo el país, soy inocente, soy un hombre honesto y esta, que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio. Nunca he tenido”.

“Soy el político más revisado en Chile, más perseguido. Me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron, hicieron un daño que a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia”, añadió.

Incluso, Longueira aseveró que fallo es categórico, no hay una sola prueba en este tribunal”.

También agradeció a su familia y al equipo de abogados que lo acompañó durante 10 años: “Ellos son testigos de lo que hemos sufrido”.

“Tengo la conciencia tranquila y puedo caminar con la frente en alto”, dijo, añadiendo que no quiso aceptar ningún arreglo y que prefería “estos 10 años de batalla”.

Cuando se le preguntó si piensa volver a la política, respondió: “Cuando comencé el juicio tenía tres nietos y creo que ninguna cana. Hoy tengo 20 nietos y a ellos les dedico este triunfo, hay tata para mucho rato”.