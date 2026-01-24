País estados unidos

Con información de CNN

Otro tiroteo letal en Minneapolis: Agentes federales disparan y matan a un hombre en pleno operativo migratorio

Por Elizabeth Wolfe, CNN

24.01.2026 / 17:05

Un hombre de 37 años fue muerto por agentes federales este sábado en Minneapolis durante un operativo relacionado con acciones de inmigración. Marca, así, el tercer tiroteo en la ciudad en apenas semanas, en un contexto de protestas, fuerte rechazo de autoridades locales y demandas para que ICE abandone el lugar.

(CNN) — Un hombre que fue baleado por agentes federales este sábado por la mañana en Minneapolis ha fallecido, informó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, a CNN.

Los testigos fueron trasladados al Edificio Federal Whipple.

Es el tercer tiroteo que involucra a agentes federales en Minneapolis este mes, después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a tiros a Renee Good, de 37 años, a principios de enero, y otro agente de ICE disparara a un migrante venezolano en la pierna.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el hombre estaba armado. Se desconocen las circunstancias que llevaron al tiroteo mortal.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Policía de Minneapolis para obtener más información.

Las autoridades reportaron en una publicación en X que estaban investigando el tiroteo con participación de agentes federales.

La ciudad instó al público a mantener la calma y evitar la zona cercana a la intersección de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet mientras se desarrolla la situación y se confirman los detalles.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió al Gobierno de Trump que ponga fin a sus operaciones de control migratorio en el estado, en una publicación en X.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es indignante”, dijo Walz. “El presidente debe poner fin a esta operación. Retiren a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. ¡Ahora mismo!”.

Los residentes de Minneapolis volvieron a llenar las gélidas calles de la ciudad este sábado para exigir que ICE abandone sus vecindarios, incluso mientras el funcionario de inmigración que orquesta la represión prometía que las detenciones no cesarían.

