¿Otra tormenta eléctrica para Santiago? Revisa cuándo volverán las lluvias a la zona centro del país

Tras el paso del temporal por Santiago, que dejó granizos e incluso un tornado de categoría F0 en Estación Central, se espera una breve pausa de las precipitaciones, las que volverían a partir del lunes.

De acuerdo a lo informado por Meteored, la zona central del país comenzaría a mostrar estabilidad, que traería una pausa de las lluvias. A diferencia de la zona sur del país, donde nuevas precipitaciones se concentrarían para el sector.

Esta pausa de precipitaciones también traería un aumento de las temperaturas. Según las proyecciones del modelo europeo ECMWF, entre el jueves 15 y el domingo 18 de octubre las máximas llegarán hasta los 22 °C.

¿Qué ocurrirá la próxima semana?

No obstante, esta estabilidad tendrá su fin el lunes 19 de octubre. De acuerdo con las proyecciones, regresarán las precipitaciones y la probabilidad de que ocurran nuevamente tormentas eléctricas en Santiago.

Incluso podría extenderse para el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, no solo en la capital, sino también en algunos sectores de la zona central.

De acuerdo con la información, estas próximas lluvias aún no están establecidas, por lo que señalan que “la intensidad, la distribución y la duración de este posible evento aún deben confirmarse con las próximas actualizaciones de los modelos meteorológicos”.