Orrego fustiga al Gobierno tras emergencias climáticas por recortes en presupuesto de Senapred: “Le pido coherencia al Gobierno”

El gobernador de la Región Metropolitana cuestionó en duros términos los recortes presupuestarios del Gobierno a Senapred, presentados en su Presupuesto 2027.

A través de un punto de prensa realizado tras la emergencia climática del pasado martes en Santiago, Orrego apuntó a que el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Gobierno contempla una reducción de $257.942.000 en el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred.

En este contexto, aseguró que “lo que más me importa a mi es que el Gobierno central ponga los recursos. Puedes tener todas las vocerías del mundo, pero si no pones los recursos, vale de poco”.

“Entonces, cuando estamos cortando el presupuesto a Senapred, cuando estamos cortando el presupuesto a Medio Ambiente —que hay que reforestar la precordillera—, cuando estamos cortando ese tipo de presupuesto a los gobiernos regionales, que después se nos pide que hagamos inversiones”, añadió.

Finalmente, sostuvo que “yo le pido al Gobierno coherencia. Pongamos la billetera donde ponemos la boca. Si las emergencias son tan importantes, pongamos los recursos. De lo contrario, honestamente, pura música“.