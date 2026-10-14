Este miércoles, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó los recortes presupuestarios al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y a la Subsecretaría del Medio Ambiente, luego de un intenso fenómeno meteorológico en diversos puntos de la zona.

En un punto de prensa en Estación Central —comuna afectada por un tornado categoría EF0—, Orrego abordó el reciente anuncio del Gobierno, en el que habilitó el 2% del presupuesto de la región con el objetivo de comprar dos radares.

Por ello, agregó que “como Gobierno Regional, hemos tomado la decisión de tomar contacto con la Dirección Meteorológica de Chile y ver si efectivamente esos radares están disponibles, si se pueden comprar y comprarlos, porque Santiago tiene que estar mejor preparado“.

“Yo también quiero aprovechar para hacer un llamado al Gobierno, porque en el presupuesto del 2027 le disminuyen el presupuesto a Senapred. Eso es bastante contradictorio porque estamos viviendo un momento como nunca de emergencias, no solamente en Santiago. Tenemos que ser solidarios en todo Chile, entonces el Gobierno no puede estar por un lado disminuyendo el presupuesto a Senapred y por otro lado diciendo que las emergencias son una prioridad“, dijo.

En ese sentido, sostuvo que “lo que más me importa a mí es que el Gobierno central ponga los recursos. Puedes tener todas las vocerías del mundo… Si no pones los recursos, vale de poco”.

“Entonces, cuando estamos cortando el presupuesto a Senapred, cuando estamos cortando el presupuesto al Medio Ambiente, y hay que además reforestar la precordillera… Cuando estamos recortando ese tipo de presupuesto a los gobiernos regionales, que después se nos pide que hagamos inversiones, no sé…“, apuntó.