“Nunca anunciamos que íbamos a cortar Becas Chile”: Ministra Lincolao aclara que medida sigue en evaluación

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, precisó que la posible modificación al programa forma parte de propuestas en análisis y que cualquier decisión dependerá de la definición final de la Dipres.

La discusión sobre el futuro del programa Becas Chile sigue abierta, así lo afirmó la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien recalcó en conversación con The Clinic, que no existe una resolución adoptada respecto a eventuales cambios en su financiamiento.

Según explicó la autoridad, el tema surgió a partir de planteamientos realizados durante su participación en la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, en el contexto del ajuste presupuestario del 3% impulsado por el Ministerio de Hacienda.

En esa instancia, mencionó la posibilidad de reducir recursos en distintas áreas, incluyendo becas de posgrado en el extranjero.

No obstante, la secretaria de Estado enfatizó que sus dichos correspondieron a una propuesta en evaluación y no a una determinación oficial.

“Nosotros nunca anunciamos que íbamos a cortar Becas Chile. Yo simplemente fui al Congreso y un diputado me preguntó de los recortes que propuse a la DIPRES. Y yo propuse eso, porque tenía ya problemas anteriores. Nunca se anunció, porque no podemos anunciar algo que todavía no está decidido”, señaló.

En esa línea, insistió en que el proceso sigue en curso. “Todavía está en evaluación y no es una decisión zanjada. Esto no es una noticia todavía de nada. Eso fue solamente una respuesta que yo le di a la diputada y luego se hicieron noticias de esa respuesta como si yo hubiese hecho un anuncio”, agregó.

Lincolao también indicó que cualquier anuncio concreto dependerá de la Dirección de Presupuestos. “El anuncio de los recortes se va a poder hacer cuando DIPRES determine cuáles van a ser los recortes”, sostuvo.

Respecto del origen de la propuesta, la ministra explicó que esta se construyó a partir de diálogos con el mundo académico, donde se planteó priorizar el uso de recursos en otras áreas del sistema científico nacional.

“Yo consulté eso con los académicos de todas las universidades, y todos me dijeron que estaba bien, porque todos ellos prefieren que se financien otras cosas que ellos querían proteger. Esa propuesta la dimos informados por las propias universidades. Nosotros no la hicimos solos”, afirmó.