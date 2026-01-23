País incendios forestales

Incendios en Ñuble y Biobío: Gobierno informa que más de 2.600 hogares ya están registrados en FIBE

Por Constanza Zambrano

23.01.2026 / 11:47

{alt}

El Gobierno informó que el proceso de aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) sigue avanzando en regiones afectadas por incendios forestales y que ya más de 2.600 hogares cuentan con ella.

El último balance del Ministerio de Desarrollo Social y Familia fue actualizado este viernes. En él se informó que 2.635 viviendas ya han sido registradas en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), lo que representa a 6.992 personas catastradas tras el siniestro que afectó a las regiones del Biobío y Ñuble.

“La Ficha Básica de Emergencia es fundamental para identificar con precisión a las familias afectadas y activar las ayudas tempranas del Estado”, destacó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro.

Estas ayudas tempranas contemplan apoyo económico, como el Bono de Recuperación, que entrega $750.000 a los hogares con afectación media y $1.500.000 a aquellos con afectación alta, además de apoyos habitacionales de emergencia.

Es importante recordar que, para acceder a estas ayudas, es requisito indispensable la aplicación de la FIBE.

No obstante, la ministra explicó que la ficha solo se aplica en “sectores que están despejados y son seguros”, agregando que “continuará avanzando en la medida en que las autoridades autoricen el ingreso de los equipos”.

Asimismo, recordó a las familias afectadas la importancia de identificar a los equipos autorizados para aplicar la Ficha FIBE.

Hogares registrados por región

En la Región del Biobío, la Ficha FIBE ya fue aplicada a 2.140 hogares de la zona:

  • Penco (1.387)
  • Tomé (479)
  • Concepción (245)
  • Florida (7)
  • Hualqui (5)
  • Laja (10)
  • Los Ángeles (1)
  • Nacimiento (6)

Hasta ahora, en la Región de Ñuble se han registrado a 495 hogares:

  • Bulnes (70)
  • Pinto (14)
  • Portezuelo (12)
  • Quillón (176)
  • Ránquil (204)
  • San Carlos (6)
  • San Nicolás (10)
  • Treguaco (3).

DESTACAMOS

Cultura Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine

LO ÚLTIMO

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagaras este año
Pronóstico del tiempo en Chile para este sábado 24 de enero | CNN Tiempo
Amplían detención de imputado por incendio en Penco que dejó 20 fallecidos
“How Did I Get Here?”: El nuevo álbum de Louis Tomlinson ya está disponible
Presidente Boric decretó duelo nacional por incendios | CNN Prime
Imagen satelital de la NASA revela la extensión de los incendios forestales de Bíobio y Ñuble