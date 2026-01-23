Incendios en Ñuble y Biobío: Gobierno informa que más de 2.600 hogares ya están registrados en FIBE

El Gobierno informó que el proceso de aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) sigue avanzando en regiones afectadas por incendios forestales y que ya más de 2.600 hogares cuentan con ella.

El último balance del Ministerio de Desarrollo Social y Familia fue actualizado este viernes. En él se informó que 2.635 viviendas ya han sido registradas en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), lo que representa a 6.992 personas catastradas tras el siniestro que afectó a las regiones del Biobío y Ñuble.

“La Ficha Básica de Emergencia es fundamental para identificar con precisión a las familias afectadas y activar las ayudas tempranas del Estado”, destacó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro.

Estas ayudas tempranas contemplan apoyo económico, como el Bono de Recuperación, que entrega $750.000 a los hogares con afectación media y $1.500.000 a aquellos con afectación alta, además de apoyos habitacionales de emergencia.

Es importante recordar que, para acceder a estas ayudas, es requisito indispensable la aplicación de la FIBE.

No obstante, la ministra explicó que la ficha solo se aplica en “sectores que están despejados y son seguros”, agregando que “continuará avanzando en la medida en que las autoridades autoricen el ingreso de los equipos”.

Asimismo, recordó a las familias afectadas la importancia de identificar a los equipos autorizados para aplicar la Ficha FIBE.

Hogares registrados por región

En la Región del Biobío, la Ficha FIBE ya fue aplicada a 2.140 hogares de la zona:

Penco (1.387)

Tomé (479)

Concepción (245)

Florida (7)

Hualqui (5)

Laja (10)

Los Ángeles (1)

Nacimiento (6)

Hasta ahora, en la Región de Ñuble se han registrado a 495 hogares: