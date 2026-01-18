Ñuble: Alcalde de Bulnes dice que “en solo horas se quemaron más de 1.500 hectáreas” y que hay más de 70 viviendas consumidas

Gonzalo Bustamante pidió apoyo aéreo y todo tipo de ayuda para que el fuego no avance a sectores más poblados.

El alcalde de Bulnes, Gonzalo Bustamante, afirmó que la situación de los incendios forestales en la comuna es una “tragedia sin precedentes”.

Desde la tarde de este sábado se desarrollan incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, afectando distintas comunas y sectores.

“En solo horas se quemaron más de 1.500 hectáreas”, dijo la autoridad comunal a Chilevisión, añadiendo que hasta ahora hay “sobre 70 viviendas consumidas de forma implacable por el fuego”.

En esa línea, indicó que se estima que el incendio en Bulnes “correspondió a un incendio de quinta generación” y que se ha generado una especie de microclima, provocando “corredores de viento gigantes”.

“El 30-30-30 acá queda chico”, señaló, y pidió apoyo aéreo para poder detener los focos donde continúa avanzando el fuego.

“Necesitamos de todo el apoyo para que esto no se propague a otros sectores que son más poblados”, aseveró el alcalde.