“No tengo por qué chequear una foto”: Kast aborda críticas del Gobierno tras polémica por imagen compartida del Presidente

El candidato presidencial republicano además aseguró que no compartió la imagen sino que "hizo una consulta" y que solicitó a Presidencia "que aclarara el tema".

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la polémica ocurrida en los últimos días por una imagen del Presidente Gabriel Boric en la que aparecía con unos botones de su camisa desabrochados.

A través de su cuenta de X, Kast emplazó a Presidencia a aclarar “si esta foto es real, si es reciente y en qué condiciones estaba el Presidente de la República“.

Creo que es urgente, por la conmoción pública que ha causado, que la Presidencia aclare si esta foto es real, si es reciente y en qué condiciones estaba el Presidente de la República. Este no es un problema de vida privada, es un problema de seguridad nacional pic.twitter.com/8RunqdHEoZ — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) March 30, 2025

Luego que la imagen fuera compartida en redes sociales, fue el propio Boric el que salió a aclarar la situación.

En la misma red social, el mandatario aseguró que “desde ayer cuentas vinculadas a la derecha (incluidos algunos de sus líderes) han estado difundiendo una imagen mía dando a entender que estaba ebrio en la vía pública. Por supuesto era FALSO. Sacaron un pantallazo antojadizo de un video de un padre en que me pedía saludar a su hijo de 4 años de la Cato”.

Desde ayer cuentas vinculadas a la derecha (incluidos algunos de sus líderes) han estado difundiendo una imagen mía dando a entender que estaba ebrio en la vía pública. Por supuesto era FALSO. Sacaron un pantallazo antojadizo de un video de un padre en que me pedía saludar a su… pic.twitter.com/1fwvxA0Wfo — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 31, 2025

Luego que Kast fuera criticado por personeros oficialistas, se refirió a la situación este martes. Al respecto, señaló que “le pediría seriedad al Presidente y a la Presidencia. Él sabe que ha sido cuestionado en varias ocasiones por el estilo de sus convivencias. Se ha puesto en duda varias veces si en la residencia presidencial, Cerro Castillo u otros lugares, se han realizado reuniones de trabajo”.

“Yo no tengo problema en que se pueda compartir con las personas que forman parte de un proyecto. Pero esto viene de bastante tiempo, de cómo son los encuentros de trabajo y celebraciones de los equipos del Gobierno. Y reiteradamente se habla que se juntan en la casa de él en un asado”, añadió.

En ese sentido, aseguró que “yo no lo compartí, hice una consulta. Yo solicité a Presidencia que aclarara el tema. No tengo por qué chequear una foto y no tengo por qué estar buscando si la foto es del año 2018″.

“Yo lo que hago es una consulta -después de dos días- cuando el Presidente no lo abordó. Creo que le hicimos un favor al Gobierno, de que pudiera aclarar y zanjar el tema. Es un tema zanjado, nosotros no vamos a profundizar más”, añadió.

Finalmente, recalcó que “es un tema zanjado gracias a nosotros. Si no, seguiría en redes sociales y volvería a aparecer una y otra vez”.