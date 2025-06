“No es un partido democrático y no lo será en Chile”: La arremetida de Johannes Kaiser contra el PC de cara a las primarias

Aunque evitó respaldar a un postulante en particular, el candidato del Partido Nacional Libertario llamó a la ciudadanía a optar por quien tenga una trayectoria claramente democrática, advirtiendo que esa figura será clave en la futura oposición.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, volvió a encender el debate político este jueves al cuestionar abiertamente al Partido Comunista (PC), afirmando que no considera que esta colectividad tenga un compromiso real con la democracia.

Las declaraciones de Kaiser se produjeron en el marco de las primarias del oficialismo, que se realizarán este domingo 29 de junio.

¿Qué dijo Kaiser sobre el PC?

Consultado sobre sus expectativas frente al proceso, el abanderado libertario evitó manifestar una preferencia, argumentando que pronunciarse sería una falta de respeto hacia la interna de sus adversarios, recogió Teletrece.

“No me corresponde decantarme por un candidato del oficialismo, sería intervenir en un proceso que no me compete”, señaló

No obstante, Kaiser envió un mensaje al electorado, instando a los votantes a elegir a quien “tenga los mejores pergaminos democráticos”, advirtiendo que esa figura probablemente liderará la futura oposición.

“Esperamos que esa oposición sea constructiva, no destructiva, como ocurrió durante el gobierno de Sebastián Piñera”, agregó.

El aspirante presidencial fue más allá al afirmar que existen actores políticos que no están comprometidos con los valores democráticos.

En ese contexto, apuntó directamente contra el PC: “No es un partido democrático, no lo ha sido nunca y no lo va a ser en Chile tampoco”.

Las palabras de Kaiser se suman a recientes cuestionamientos surgidos incluso desde sectores del oficialismo, como los de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien también ha expresado reparos a las posturas internacionales y la visión histórica del PC.