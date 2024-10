“No había contradicción entre ir a marchar y después pasar al Costanera Center”: El mensaje para la izquierda de Pierina Ferretti

La directora ejecutiva de la fundación Nodo XXI abordó los motivos tras el 18 de octubre de 2019 e hizo un llamado a no "juzgar moralmente" el consumo en la sociedad.

La directora ejecutiva de la fundación Nodo XXI, Pierina Ferretti, se refirió a la postura de la izquierda y de las fuerzas progresistas a casi cinco años del 18 de octubre de 2019.

En conversación con La Segunda, Ferretti fue consultada sobre una eventual normalización de la violencia, ante lo cual aseguró que “desde el Frente Amplio no hubo ninguna legitimación de la violencia ni llamados a la acción violenta. Lo que sí hicimos fue poner el foco en denunciar las violaciones a los derechos humanos, más que denunciar los actos de saqueo o vandalismo que estaban ocurriendo en el marco del estallido social”.

“El estallido social fue mucho más que vandalismo, pero hubo vandalismo, eso nadie lo puede negar. Nosotros pusimos la centralidad en la defensa de los derechos humanos. Pero eso no es validar la violencia“, recalcó.

Ferretti y su análisis sobre el consumo y el 18 de octubre

Posteriormente, se le preguntó si las demandas ciudadanas podrían pasar por un mayor consumo individual. Ante esto, Ferretti aseguró que “creo que ese es el Chile real: un Chile que quiere mayor consumo. Y no es que haga una glorificación del consumo, pero me parece que es importante el deseo de tener una buena vida. Y una buena vida pasa por tener niveles de consumo que te permitan placer, satisfacción”.

“¿Por qué no vas a poder tener un buen celular? ¿Por qué no vas a poder tener unas buenas zapatillas? Hay algo democrático en el deseo de consumo, y desde la izquierda, más que rebelar y pelear contra esos deseos o juzgarlos moralmente, lo que deberíamos hacer es comprenderlos y encauzarlos en un proyecto solidario. Podríamos pensar en otras formas de consumo que no sean solo individuales, sino que también colectivas”, planteó.

Consultada sobre qué otras formas de consumo colectivas podrían existir, detalló que “pienso, por ejemplo, en grandes infraestructuras públicas para el disfrute de todos: piscinas, estadios, centros culturales. Todas esas instalaciones se llenan cuando hay conciertos o eventos. Entonces, hay un consumo que también es colectivo, y hay un consumo individual que no miro en menos”.

“Me parece que desde la izquierda, tenemos que entender que ese Chile que se movilizó, es el Chile real; el Chile que, después de la marcha, se iba al mall. Y no había ninguna contradicción entre ir a marchar y después pasar al Costanera Center. Creo que ese es el gran desafío que tenemos: si queremos caminar al ritmo del mundo contemporáneo y del Chile realmente existente, hay que partir por comprenderlo y no juzgarlo moralmente”, sentenció.