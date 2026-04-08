Movilh entrega carta al presidente Kast para expresar preocupación por señales “contrarias a los derechos LGBTIQ+”

En la misiva, el Movimiento solicitó, entre otras cosas, gestionar el reingreso del Plan Nacional de Derechos Humanos con participación ciudadana ante posibles modificaciones.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) llegó hasta La Moneda para entregar una carta al presidente José Antonio Kast para expresar su preocupación por señales gubernamentales que han sido “contrarias a los derechos LGBTIQ+”, y también por la “falta de claridad respecto a cuál será la bajada a largo plazo del Ejecutivo en temáticas de diversidad sexual y de género”.

De acuerdo a la agrupación, esta preocupación está sustentada por diversos hechos, entre ellos, el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026–2029 desde la Contraloría; y la pérdida de financiamiento para la Encuesta Diversidades que debe continuar implementando el Instituto Nacional de Estadísticas.

A ello se suma “el distanciamiento del Estado de Chile respecto de una declaración contra la discriminación impulsada por el Grupo Núcleo LGBTIQ+ de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la cual nuestro país es miembro fundador; y el respaldo otorgado, en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, a una estrategia impulsada por Estados Unidos que buscaba someter a votación una propuesta que limita la interpretación del género exclusivamente a hombre o mujer”, indicaron en la carta.

Hoy llegamos hasta La Moneda. Dejamos una carta al presidente José Antonio Kast, tras señales gubernamentales contrarias a los derechos LGBTIQ+. Toda la información aquí: https://t.co/dcwDfKoOtj pic.twitter.com/9y9GUBjEf0 — Movilh Chile (@Movilh) April 8, 2026

De esa manera, el Movilh solicitó al Gobierno gestionar el reingreso del Plan Nacional de Derechos Humanos con participación ciudadana ante posibles modificaciones, garantizar la continuidad de la Encuesta Diversidades y que “el Estado de Chile se alinee con las decisiones democráticas adoptadas por el Grupo Núcleo LGBTIQ+ de la OEA”.

En el ámbito internacional, pidieron mantener el respaldo a “todas las iniciativas orientadas a la igualdad de derechos de las personas LGBTIQ+, así como el rechazo a aquellas que apunten en sentido contrario”.

En la carta, el Movimiento también solicitó a Kast que haya claridad desde el Gobierno respecto a demandas de las personas LGBTIQ+, como la reforma a la Ley Antidiscriminación y la aprobación de una Ley de Educación Sexual Integral, además de mecanismos de diálogo que el Ejecutivo “establecerá con las organizaciones y personas de las diversidades sexuales y de género”.