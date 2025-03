“Es un buen ser humano”: Moreira destacó “lealtad” de Boric a su coalición tras respaldo a Cariola y Hassler por chats filtrados

El parlamentario subrayó que, aunque la evaluación de su gestión sea negativa, el Presidente Boric ha demostrado madurez y autocrítica.

El senador de la UDI, Iván Moreira, se refirió este sábado a la polémica generada tras la filtración de chats entre la diputada y presidenta de la Cámara, Karol Cariola, y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en los que se evidenciaría que la parlamentaria utilizó su influencia para conseguir puestos en la Municipalidad de Santiago para algunos de sus asesores más cercanos y duras criticas al gobierno.

Tras la publicación de las conversaciones, realizada por La Tercera, el Presidente Gabriel Boric, defendió a ambas militantes del PC, asegurando, en redes sociales, que “en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de lo más natural. Si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la Justicia, sin sesgos”.

“A mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza. Un abrazo grande a Karol e Irací”, añadió.

¿Qué dijo Moreira?

En ese contexto, Iván Moreira defendió la actitud del mandatario ante la situación, manifestando, a través de redes sociales, que “los WhatsApp son potenciales armas mortales y cuando se revelan, destruyen despiadadamente las confianzas porque muestran la peor cara de las personas; una reflexión aún más relevante en el mundo político donde la LEALTAD ESTÁ A PRUEBA todos los días. Hay que siempre actuar con Lealtad, nunca pecar de incondicionalidad“.

“El Pdte. Gabriel Boric demuestra con este mensaje su lealtad con su coalición y, a su vez, madurez, después de 3 años de duro aprendizaje en su gobierno, independiente que la evaluación de la ciudadanía de su gestión sea muy negativa”, añadió.

“También sería injusto desconocer algunos avances logrados con Chilevamos. Hubiéramos querido alguna mención a los hechos de violencia que han sacudido al país, pero es él quien decide libremente de que hablar y de que no. De cualquier manera, en lo que me ha tocado conocerlo, puedo dar fe que Gabriel, la persona, es un buen ser humano y lo ha demostrado también en política con autocrítica y reconociendo al Presidente Sebastián Piñera como un demócrata y defensor de los DDHH. Eso no lo hace cualquier político de izquierda“, puntualizó.