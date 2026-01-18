MOP informa que rutas de Ñuble están operativas y llama a dar prioridad al desplazamiento de vehículos de emergencia
18.01.2026 / 17:40
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó información sobre el estado de las rutas en la Región de Ñuble, a propósito de los incendios forestales.
Hasta las 16:40 horas de este domingo, todas las rutas de la región se mantienen operativas y sin afectación directa.
Las autoridades llamaron a tener precaución en caminos cercanos a focos de incendios y “dar prioridad al desplazamiento de vehículos de emergencia”.
Además, solicitaron a la comunidad evitar salir de sus hogares si no es necesario y no acercarse a zonas donde equipos de emergencia combaten los incendios.
Incendios forestales: Estado de las rutas
En cuanto a la conectividad con Concepción, el MOP informó lo siguiente:
- Ruta 152 del Itata: tránsito suspendido. Hacia el poniente, desvío en km 60 por ruta 158 como alternativa a la costa (ruta Tomé–Penco cortada).
- Concepción–Chillán: tránsito cortado.
- Ruta N-48-O: tránsito cortado en sector Florida (Región del Biobío).
Están habilitadas como rutas alternativas:
- Ruta de la Madera
- Ruta Concepción–Cabrero (transitar con precaución)
El MOP de Ñuble también “instruyó la liberación del pago de peajes en la Ruta del Itata, accesos Nueva Aldea y Quillón, y peaje Queime en la ruta a Quillón”.