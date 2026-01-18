País incendios forestales

MOP informa que rutas de Ñuble están operativas y llama a dar prioridad al desplazamiento de vehículos de emergencia

Por CNN Chile

18.01.2026 / 17:40

El MOP también indicó que se "instruyó la liberación del pago de peajes en la Ruta del Itata, accesos Nueva Aldea y Quillón, y peaje Queime en la ruta a Quillón".

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó información sobre el estado de las rutas en la Región de Ñuble, a propósito de los incendios forestales.

Hasta las 16:40 horas de este domingo, todas las rutas de la región se mantienen operativas y sin afectación directa.

Las autoridades llamaron a tener precaución en caminos cercanos a focos de incendios y “dar prioridad al desplazamiento de vehículos de emergencia”.

Además, solicitaron a la comunidad evitar salir de sus hogares si no es necesario y no acercarse a zonas donde equipos de emergencia combaten los incendios.

Incendios forestales: Estado de las rutas

En cuanto a la conectividad con Concepción, el MOP informó lo siguiente:

  • Ruta 152 del Itata: tránsito suspendido. Hacia el poniente, desvío en km 60 por ruta 158 como alternativa a la costa (ruta Tomé–Penco cortada).
  • Concepción–Chillán: tránsito cortado.
  • Ruta N-48-O: tránsito cortado en sector Florida (Región del Biobío).

Están habilitadas como rutas alternativas:

  • Ruta de la Madera
  • Ruta Concepción–Cabrero (transitar con precaución)

El MOP de Ñuble también “instruyó la liberación del pago de peajes en la Ruta del Itata, accesos Nueva Aldea y Quillón, y peaje Queime en la ruta a Quillón”.

