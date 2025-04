“Están mirando a un sentido de unidad que el país necesita”: Bachelet tras reunión con candidatos a primarias oficialistas

La cita, marcada por llamados a la unidad, el respeto y la descentralización del debate, refuerza el papel de la exmandataria como figura articuladora dentro de la centroizquierda, en contraste con la fragmentación que enfrenta la oposición.

En un gesto que refuerza su rol de liderazgo dentro de la centroizquierda, la expresidenta Michelle Bachelet reunió este lunes a los principales aspirantes del oficialismo a las primarias presidenciales.

El encuentro, realizado en la sede de la Fundación Horizonte Ciudadano, fue una clara señal para ordenar las piezas del tablero progresista, de cara a las primarias que se realizarán el próximo 29 de junio.

A la cita asistieron Vlado Mirosevic (Partido Liberal), Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (Frente Amplio), Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), Jeannette Jara (Partido Comunista) y Paulina Vodanovic (Partido Socialista). No obstante, Alberto Undurraga, candidato de la DC, no pudo asistir, ya que no se encontraba en Santiago.

Esta última llega tras una polémica interna en el PS, que inicialmente presionó por una tercera candidatura de Bachelet.

Con un tono conciliador, pero enfático, la exmandataria destacó que el objetivo del encuentro fue fomentar el diálogo con miras a fortalecer un proyecto común.

“Estas primarias deben ser una oportunidad para que la ciudadanía escuche, compare y elija entre distintas propuestas, pero dentro de un marco de respeto y unidad. Si somos capaces de eso, también seremos capaces de asegurar gobernabilidad”, dijo tras la reunión.

Contrastes con la derecha

Los aspirantes oficialistas hicieron un esfuerzo explícito por marcar diferencias con la oposición, hoy sumida en disputas internas.

“Mientras en el otro sector están todos peleándose, nosotros proponemos un proyecto de país con diferencias legítimas, pero trabajadas con fraternidad”, afirmó Jeannette Jara (PC).

Carolina Tohá (PDD), por su parte, subrayó que “lo valioso que ha logrado la centroizquierda es que las distintas opciones estén dispuestas a competir democráticamente. La derecha no lo tiene, ni está cerca de tenerlo”.

Desde el PS, Vodanovic respondió a las críticas por su proclamación reciente, defendiendo la diversidad de miradas dentro del socialismo democrático: “Lo que queremos es que la ciudadanía elija entre propuestas convergentes, pero con distintos énfasis”.

Un llamado a descentralizar el debate

La expresidenta Bachelet también aprovechó la instancia para proponer que el debate presidencial se extienda a las regiones.

“Chile entero tiene ganas de conocer a sus candidatos. No basta con Santiago”, aseguró.

Además, planteó que los foros regionales, incluso sin transmisión televisiva, pueden ofrecer espacios valiosos de intercambio ciudadano.

“Y no solamente la visita de un candidato individual, sino también una especie de debate, que será televisivo o no dependiendo de las condiciones, porque hay lugares donde no hay televisión, pero donde la gente puede atacar secamente a los candidatos, hacer las preguntas que quieran y poder saber mucho más”, indicó.

Finalmente, la exjefa de Estado apeló a un tono cercano al interior del sector: “No sé si la palabra buena onda suena muy hippie, pero en el sentido de que sea lo más respetuoso para la ciudadanía. Que la ciudadanía quiere ver a los candidatos hablar con mucha fuerza, con mucho entusiasmo en el sentido de lo que ellos representan, ellos están contentos de ser candidatos, pero a la vez con respeto y mirando a un sentido de unidad que el país necesita”