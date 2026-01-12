Minsal entrega recomendaciones sanitarias para el verano: Cuidado por altas temperaturas, alimentación y marea roja

Desde el Ministerio recordaron que hay prohibición de baño por la presencia de fragata portuguesa en dos playas del país y también llamaron a consumir mariscos solo en establecimientos autorizados.

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó una serie de recomendaciones sanitarias, en el marco de la Campaña de Verano 2026.

Durante estas últimas semanas ha habido un alza en las temperaturas, registrando un “aumento significativo” en las atenciones por exposición al calor, con 150 casos en comparación con el mismo período de 2024, señaló el jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches.

Debido al aumento de las temperaturas máximas entre las regiones de Valparaíso y Ñuble, el Minsal recomendó a la población:

Mantenerse hidratado, priorizando el consumo de agua

Aplicar protector solar factor 30 o superior

Evitar la exposición directa al sol en horas de mayor radiación

En relación con la vigilancia epidemiológica, Vilches remarcó la alerta vigente por contaminación de la fórmula infantil Alfamino y llamó a no consumir el producto si se tiene el lote afectado.

Y respecto a vigilancia alimentaria, hasta la semana epidemiológica 53 se notificaron 1.586 brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), número que significa un incremento de 0,25% respecto a la misma fecha de 2024.

La salmonella es el principal agente identificado, por lo que recomendó a la población:

Comprar carnes y huevos en lugares autorizados

Mantener la cadena de frío de los productos

Evitar el consumo de carne cruda

Consumir huevos bien cocidos

Evitar preparaciones con huevo crudo, como mayonesa casera

Por otro lado, hace un par de días se detectó marea roja en la Región de Coquimbo, tras lo cual la Seremi de Salud emitió una resolución que prohíbe la extracción, comercialización y consumo de moluscos bivalvos (mariscos con conchas) en la Bahía de Tongoy.

Este fenómeno se produce “por la proliferación de microalgas tóxicas en el agua, que son absorbidas por los mariscos” y en caso de ser consumidos por personas, “provocan intoxicaciones con síntomas gastrointestinales durante las primeras 24 horas, los que pueden agravarse con manifestaciones neurológicas tras 48 horas de la ingesta”.

En caso de presentar síntomas tras consumir mariscos, es necesario asistir inmediatamente a un centro de salud e informar al personal médico sobre el consumo y lugar de procedencia del producto.

El jefe del Departamento de Epidemiología llamó a la comunidad a que “compren mariscos exclusivamente en lugares autorizados, consuman productos de procedencia conocida y extraigan solo desde zonas habilitadas”.

Asimismo, hay prohibición de baño por presencia de fragata portuguesa en la playa Puerto Velero (Región de Coquimbo) y en la playa Pangal en la comuna de Maullín (Región de Los Lagos).

“No bañarse ni jugar en aguas donde se haya detectado esta especie y nunca tocarla. En caso de lesión, es fundamental no aplicar ninguna sustancia sobre la zona afectada, ya que esto podría aumentar la gravedad de la picadura”, subrayó Vilches.