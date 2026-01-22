Minsal extiende la alerta sanitaria por incendios forestales a la región de La Araucanía: ¿Qué implica?

Hasta ahora, la medida por los incendios solo regía en las regiones del Ñuble y Biobío.

Este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) anunció la extensión de la alerta sanitaria por los incendios forestales en el sur del país.

Desde la cartera detallaron que a la Región del Ñuble y Biobío, donde ya está vigente la medida desde hace algunos días, se suma La Araucanía.

“La medida permite enfrentar los efectos en la salud de la población provocados por los siniestros, así como la coordinación y reforzamientos de la red asistencial que se ha visto afectada por la situación”, agregaron desde el Minsal.

En el marco de la Alerta Sanitaria, el ministerio podrá implementar medidas extraordinarias, tales como la contratación de personal adicional, la compra directa de insumos y servicios, la activación de recursos especiales y la adopción de acciones urgentes para fortalecer la respuesta del sistema de salud ante los incendios.

En el documento se detalla que la medida se decretó en consideración de que “al Minsal le compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones”.