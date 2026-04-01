Ministro Alvarado dice que se “pausará” despido de Priscilla Carrasco de SernamEG: Se recibió licencia después de la remoción y “tendría efectos anteriores”

En Radio Pauta, el ministro del Interior dio a conocer que luego de la notificación de despido, el Ministerio de la Mujer "recibió o recepcionó una licencia médica que al parecer tendría efectos anteriores". "Yo creo que este nuevo antecedente va a hacer que el Ministerio, por el momento, pause esta decisión para conocer los efectos de esa licencia médica", dijo.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dio a conocer que se “pausó” la decisión de remover a Priscilla Carrasco de la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG).

La decisión del despido había sido informada por la ministra de la Mujer, Judith Marín, en un comunicado. Sin embargo, la situación provocó revuelo cuando se reveló que Carrasco padece cáncer de mama triple negativo y que se encuentra en tratamiento.

Si bien desde el Ejecutivo apuntaron a que la situación se produjo por razones de confianza, esta jornada ocurrió en cambio.

En entrevista con Radio Pauta, el ministro Alvarado dijo que “las decisiones se toman con los elementos que uno tiene al momento que notifica a las personas”.

Sin embargo, “en las últimas horas ha surgido un nuevo elemento de que, posterior a la notificación, entiendo, el Ministerio recibió o recepcionó una licencia médica que al parecer tendría efectos anteriores”, es decir, retroactivos.

“La emisión de la licencia es posterior, pero al parecer tendría efectos anteriores”, reiteró.

El titular de Interior señaló que ante ese escenario “obviamente yo creo que este nuevo antecedente va a hacer que el Ministerio, por el momento, pause esta decisión para conocer los efectos de esa licencia médica, sobre la cual nosotros obviamente no tenemos conocimiento y tampoco tenemos información respecto de los plazos”.

“Se recibe posterior a la notificación una licencia médica que al parecer tendría efectos anteriores. Entendemos que la licencia, al parecer, también fue emitida después de la notificación, pero tiene efectos desde el día anterior y nosotros no podemos cuestionar lo que un profesional médico establece”, acotó.

Alvarado afirmó que con esta nueva información “esta situación yo creo que se va a pausar por el momento”.