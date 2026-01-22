Ministra de la Mujer afirma que “no ha existido ningún contacto formal” por parte de Judith Marín

“Hay cosas que, independiente de lo que uno opine, hay que hacer, porque son materias de ley” dijo ministra Orellana sobre la postura de Marín en contra del aborto.

El pasado martes 20 de enero, José Antonio Kast confirmó a Judith Marín como la persona que asumirá el Ministerio de la Mujer y Equidad de Genero.

El nombramiento de Marín no cayó bien en sectores del oficialismo por la postura de la futura titular de la cartera en materias de aborto e igualdad de género.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló en conversación con ADN Radio que: “No ha existido ningún contacto formal por parte de Judith Marín, traté de conseguir su contacto pero se hizo tarde”.

El 18 de julio del 2017, Judith Marín protestó en el Congreso en contra de la ley de aborto de tres causales cuando esta era tramitada. Ante esta postura completamente opuesta a la del actual gobierno, la actual ministra de la mujer enfatizó: “Hay cosas que, independiente de lo que uno opine, hay que hacer, porque son materias de ley, la ley no es una opción”.

Además, Marín ha puesto en duda el rol del Ministerio de la Mujer. Dijo incluso que podría fusionarse con otro ministerio.

Estos comentarios generaron rechazo en Antonia Orellana, puesto que afirmó que la creación del Ministerio de la Mujer “no es un capricho“. “Es un ministerio creado por ley y debatido por tres años, requiere un debate si alguien quiere ponerlo en cuestión” sostuvo Orellana.

Respecto a una posible reunión con la futura ministra, dijo que “una vez que el ministro Elizalde se reúna con el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, comenzaremos la ronda de reuniones bilaterales”.

Asimismo, señaló que a pesar de no existir un contacto formal aún, ya están preparando un traspaso y es importante que se continúen los proyectos que están en curso.

La “espinita” de la ministra Orellana

A falta de menos de dos meses para el cambio de mando, la ministra expresó que tiene una “espinita” respecto a su gestión.

“Tengo una espinita que se llama sociedad conyugal, las mujeres casadas en nuestro país siguen dependiendo de la autorización del marido para trámites básicos, si están casadas bajo sociedad conyugal” confesó Orellana.

“El artículo 150 del Código Civil todavía sigue dejando la administración de los bienes de facto en el marido y eso produce problemas” agregó.