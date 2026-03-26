Ministerio de Vivienda recortará financiamiento a obras del proyecto Nueva Alameda: Ciclovía quedaría paralizada

El alcalde de Maipú lamentó la situación y pidió que se reconsidere la medida.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, dio a conocer que hay problemas con el financiamiento para las obras del proyecto Nueva Alameda.

En su primera participación en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado dijo que su cartera tiene un 97% de presupuesto ya comprometido por deudas de arrastre.

Dicha situación es “gravísima” y “absolutamente inmanejable”, advirtió, señalando que habrá una reasignación presupuestaria para enfrentar dicha problemática.

De acuerdo a Poduje, se decidió “cortar algunos gastos que estaban comprometidos”; entre ellos están las “obras de la Nueva Alameda Providencia, que son carísimas y la verdad es que no tenemos prioridad para hacerlas”.

Según consignó The Clinic, organizaciones vinculadas al desarrollo del proyecto señalaron que el Minvu cortó el financiamiento para comenzar con los trabajos para la tercera y última etapa de la iniciativa hacia el sector poniente de la capital y que busca conectar la Plaza Italia con Pajaritos a través de la ciclovía.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, lamentó la situación, comentando que el último tramo de la ciclovía conectaba con Pajaritos y “es un proyecto que mejoraba la conectividad de miles de maipucinos”.

“Ojalá se pueda reconsiderar esta medida y no afectar esta obra que en su último tramo beneficia al sector poniente de la ciudad”, escribió en su cuenta de X.