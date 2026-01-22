Ministerio de Transportes informa disminución en la evasión en el transporte público

La cifra entregada representa una baja de 10,9 puntos porcentuales desde 2023 a la fecha.

El Ministerio de Transportes informó que, en el marco del Plan Antievasión, la evasión en el pago del pasaje en el transporte público disminuyó a 34,9%.

La cifra representa una baja de 10,9 puntos porcentuales desde 2023, es decir, 45,8%.

El ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, remarcó que los nuevos números reflejan el trabajo coordinado de fiscalización entre el Ministerio y Carabineros, además de las medidas impulsadas por Transportes para facilitar el pago a los usuarios.

“No es una cifra para conformarse, pero es un trabajo que hemos llevado adelante en múltiples dimensiones, como el aumento en un 72% de las Zonas Pagas, la instalación de segundos validadores en las puertas traseras, incrementar de 300 mil a más de 500 mil fiscalizaciones en terreno, y con el proyecto de ley que enviamos al Congreso para favorecer los mecanismos de pago y robustecer las sanciones para quienes evaden”, señaló.

Otra de las medidas para disminuir la evasión e inceitivar el pago ha sido la instalación de validadores en las puertas traseras.

El plan piloto comenzó en 615 buses en junio de 2024 y las autoridades comunicaron que ahora se extenderá a otras 1.000 máquinas de servicios que circulan por Puente Alto, La Reina, Ñuñoa, Conchalí y Maipú.

“Los segundos validadores de los buses han recibido gran aceptación, lo que incluso ha permitido aumentar en 900 mil las transacciones. Es decir, las y los usuarios que suben por atrás, ya sea porque van con bultos, coches o porque tienen movilidad reducida, están cumpliendo con su deber de pagar. Con esta nueva instalación de equipamiento, en marzo tendremos el 28% de la flota con estos dispositivos en las puertas traseras”, indicó el ministro.