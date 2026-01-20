Minera Aclara niega responsabilidad en incendios de Penco: Acusa “afirmaciones falsas, irresponsables y malintencionadas”

La firma se refirió a las versiones en redes sociales sobre el rol en el inicio de los siniestros en la Región del Biobío.

A través de una declaración pública, la empresa minera Aclara se refirió a los incendios que están afectando, en particular, a la Región del Biobío durante los últimos días.

Dicha firma actualmente está gestionando un proyecto para la explotación de tierras raras en Penco, que actualmente está sometido a Evaluación Ambiental.

En este contexto, se han difundido acusaciones a través de redes sociales sobre vínculos con los incendios forestales en la zona.

En el comunicado, citado por Diario Financiero, la empresa señaló que “somos claros y categóricos en señalar que se trata de afirmaciones falsas, irresponsables y malintencionadas“.

“Por el contrario, también hemos sido directamente afectados por esta catástrofe. Confiamos plenamente en el trabajo de las autoridades competentes que están investigando las causas de la emergencia y no dudaremos en sumarnos o ejercer las acciones que correspondan para perseguir a quienes resulten responsables”, añadió.

Además, aseguraron que “desde el primer momento nuestros equipos han estado en terreno en coordinación con autoridades, Bomberos y otras organizaciones, apoyando según las necesidades que se han ido levantando: agua, alimentos, combustible y transporte“.

“Asimismo, hemos puesto a disposición la Casa Aclara, ubicada en el centro de Penco, como punto de apoyo logístico y de coordinación”, sentenciaron.