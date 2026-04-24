Relación entre compañeros de trabajo en Servipag destapó presunta estafa por más de $357 millones

Una relación de pareja no informada entre dos trabajadores de Servipag terminó por abrir una investigación interna que derivó en una querella por una presunta estafa superior a los $357 millones.

Según consignó Las Últimas Noticias, el caso comenzó en octubre de 2025, cuando la empresa detectó que el entonces subgerente de Canal Presencial mantenía una relación con la jefa de Compras y Proveedores, vínculo que no había sido comunicado internamente.

Ambos fueron desvinculados por pérdida de confianza. Él tenía entre sus funciones la selección y contratación de proveedores para mantención de sucursales, mientras que ella debía verificar que esos procesos se ajustaran a las normas internas.

Tras esas salidas, Servipag inició una revisión interna que terminó con una querella contra tres exempleados y una cuarta persona, por los delitos de estafa, administración desleal y delito informático.

De acuerdo con la acción judicial, el exsubgerente habría contratado a dos proveedores por un total de $357.227.881, pese a que los servicios comprometidos no se habrían ejecutado.

Una de las sociedades, vinculada a la madre de un subordinado del exsubgerente, debía remodelar 14 sucursales de Servipag en distintas zonas del país. Según la querella, esos trabajos no se realizaron.

La segunda empresa, asociada a una persona de confianza de la exjefa de Compras, debía entregar 380 cámaras de seguridad para sedes de la compañía. La denuncia sostiene que esos equipos tampoco fueron entregados.

Servipag confirmó la existencia de la denuncia, pero evitó entregar más detalles debido a que la investigación se encuentra en curso en la Fiscalía de Las Condes y en la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

“Al existir una investigación en curso y con el objeto de que ésta no sea afectada, la empresa no entregará mayores antecedentes al respecto”, señaló la compañía.