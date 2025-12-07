País metro de santiago

Metro tendrá horario extendido por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA: Revisa los detalles

07.12.2025 / 16:50

Dos masivos conciertos modificarán el horario de cierre de algunas estaciones de Metro.

Dos masivos concierto se realizarán de forma simultánea esta noche en la Región Metropolitana, lo que producirá la extensión de funcionamiento de Metro en algunas estaciones.

Desde las 21:00 horas en el Estadio Nacional, la mítica banda Los Jaivas realizará un concierto en el que recorrerá su longeva trayectoria. Prometen interpretar íntegramente el disco  Alturas de Machu Picchu, su obra inspirada en la poesía de Pablo Neruda, junto con clásicos como Todos Juntos, Mira Niñita, La Conquista y más.

En el mismo horario, el cantante y compositor puertorriqueño Anuel AA, se dará cita en el Estadio Santa Laura como parte de su gira “Real Hasta la Muerte 2“. El  “Dios del Trap” promete un extenso concierto de  37 canciones.

Extensión del horario del Metro

Es por esta contingencia que Metro de Santiago informó funcionará hasta las 00:30 horas en las siguientes estaciones de línea 3 y 6:

Estación de ingreso por Línea 3: Plaza Chacabuco.

Estaciones de salida por Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Plaza Chacabuco, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Estaciones de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.

Estaciones de salida por Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Estación de combinación: Ñuñoa.

