Metro de Santiago reporta retrasos en Línea 4 entre estaciones Trinidad y San José de la Estrella

A través de redes sociales, la empresa de transporte llamó a los usuarios a extremar precauciones mientras se controla la situación.

Metro de Santiago anunció este miércoles retraso en el servicio de trenes entre las estaciones de la Línea 4, Trinidad y San José de la Estrella.

A través de redes sociales, la empresa de transporte detalló a las 19:14 horas que “el servicio está con retraso en su frecuencia habitual” y llamó a los usuarios a extremar precauciones mientras se controla la situación.

Se presume que la situación responde a la existencia de fuego en San José de la Estrella generada por problemas en una vía.

No obstante, a las 19:40, la compañía anunció que el servicio en la Línea 4 comenzó a retomar su circulación habitual, aunque advirtió que “la frecuencia podría tardar algunos minutos en normalizarse“.

En tanto, detalló que “la ruta expresa permanece suspendida“, por lo que los pasajeros deben planificar sus recorridos considerando esta limitación.

Finalmente, a las 19:50 horas, Metro informó que el servicio de la ruta expresa fue retomado.

“Considera que su activación es progresiva, por lo que no se implementa de manera simultánea en todas las estaciones”, escribió en X.