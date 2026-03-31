Meteorología entrega pronóstico de precipitaciones para este otoño: ¿En qué zonas del país podría llover más?

La Dirección Meteorológica de Chile entregó un pronóstico de cómo podrían darse las precipitaciones y las temperaturas mínimas y máximas para los meses de abril, mayo y junio de este año.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó un pronóstico de en qué zonas de Chile podría llover más durante el otoño.

La institución dio a conocer su “pronóstico estacional” para los meses de abril, mayo y junio de 2026, anticipando que habrá contrastes en las distintas zonas del país y señalando que ya hay “señales de invierno” para el trimestre.

“Se proyecta un escenario de contrastes: norte seco, zona central con lluvias acotadas y un sur con precipitaciones entre lo normal y sobre lo normal”, indicaron.

Por ejemplo, hay condición seca desde la Región de Arica y Parinacota hasta parte de la Región de Coquimbo. Para el Altiplano chileno y entre las regiones del Maule y Magallanes “se prevé una condición normal y sobre lo normal”.

Mientras que la precipitación acumulada será “normal y bajo lo normal” entre partes de las regiones de Coquimbo y O’Higgins.

#PronósticoEstacional 🇨🇱🌡️🌧️ | Abril–Mayo-Junio 2026

El trimestre ya anticipa señales de #invierno 👀

Se proyecta un escenario con contrastes: norte seco, zona central con lluvias acotadas y un sur con precipitaciones entre lo Normal y Sobre lo Normal 🌧️

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Respecto a las temperaturas mínimas, la DMC proyecta que el norte tendrá valores sobre lo normal, con noches menos frías; la zona centro-sur tendrá mínimas bajo lo normal; y el extremo austral tendrá condiciones entre normal y sobre lo normal.

Entre abril, mayo y junio se prevén temperaturas mínimas sobre lo normal entre las regiones de Arica y Parinacota y la de Coquimbo.

Entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos “se espera una condición bajo lo normal”, mientras que en las regiones de Aysén y Magallanes se proyectan mínimas normales y sobre lo normal.

Por otro lado, las temperaturas máximas “predominarán valores sobre lo normal en gran parte del país”.

En el altiplano será “normal a bajo lo normal”, desde Arica y Parinacota (costa e interior) hasta Los Lagos “se espera una condición sobre lo normal”, mientras que en Aysén y Magallanes “la condición será normal o sobre lo normal”.