Maya Fernández tras el rechazo de acusación constitucional: “A cualquiera le duele cuando agreden a su familia”

Este miércoles se rechazó la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández (PS).

La iniciativa en el Congreso fue promovida por su rol en la fallida compraventa de la casa de su abuelo, Salvador Allende, cuya transacción fue detenida luego que se detectara que implicaba la celebración de un contrato entre el Estado y ella, mientras ejercía como ministra.

Maya Fernández valora rechazo de acusación constitucional

Al respecto -luego de la votación- Fernández señaló que “he sido muy respetuosa del Congreso y de sus facultades. En este caso, quiero agradecer a quienes me apoyaron, rechazando esta acusación constitucional el día de hoy. Creo que ir al fondo de la cuestión ha sido muy importante”.

“Aprovecho también de agradecer a los parlamentarios, porque cuando fui ministra de Defensa apoyaron muchas iniciativas de manera transversal. Y creo que también es bueno decirlo. Hoy me voy tranquila y queda mucho camino por recorrer”, añadió.

Consultada sobre las críticas a su familia que surgieron en medio del escándalo por la compra de la casa, sostuvo que “creo que lo que correpondía y lo que hizo el equipo de abogados que me acompaña, fue dar un argumento jurídico, que es lo que corresponde a una acusación”.

“Lo que no corresponde siempre es dañar a una familia. Quienes me conocen saben que yo jamás hablo de la familia de nadie. Y me voy muy tranquila y muy agradecida de mis compañeros. Siempre duele. A cualquier persona que le agreden a su familia, siempre duele“, sentenció.