Maule: Senapred declara alerta roja para la comuna de Retiro por incendio forestal

Por Miguel Buksdorf

20.01.2026 / 19:32

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señalaron que preliminarmente se reportan 2 viviendas afectadas.

La tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Retiro, en la Región del Maule.

Desde el organismo detallaron que el incendio se encuentra actualmente en combate y abarca 15 hectáreas, afectando de manera preliminar a dos viviendas.

Senapred solicitó evacuar sectores Los Maitenes 1, Los Maitenes 2, Las Frutillas 1 y Las Frutillas 2, en la comuna de Retiro, por el avance de este siniestro.

