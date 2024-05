Este lunes, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, confirmó que se está preparando para una eventual candidatura presidencial en los comicios de 2025.

La lideresa de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció a principio de abril que no repostulará al cargo municipal en las elecciones de octubre. “Es evidente que en mi decisión ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos”, dijo cuando dio a conocer su determinación.

Esto causó entusiasmo al interior de la derecha, sobre todo en Chile Vamos, desde donde personeros políticos ven a Matthei como la principal aspirante al sillón presidencial de la oposición.

“Estoy viendo equipos y grupos de trabajo”

En entrevista con Radio ADN, la alcaldesa Matthei reafirmó que la decisión aún no está tomada, pero sí dio a conocer que ya está trabajando en la creación de equipos, ya que cuenta con buenos números y evaluaciones en sondeos políticos.

“Yo de verdad me estoy preparando, porque veo que es posible que me caiga una responsabilidad sumamente grande y uno no puede no estar preparada. Pero también puede suceder que pasen distintas cosas y que finalmente yo termine apoyando a otra persona”, sostuvo.

De este modo, Matthei indicó que ya está “viendo temas de equipo, grupos de trabajo” y cómo se prepara para ello. Junto a esto, confirmó que ha tenido conversaciones con Ignacio Briones (exministro), Rodrigo Vergara (expresidente del Banco Central), Sergio Urzúa (economista), Rodrigo Cerda (exministro), José Luis Daza (economista) y Vittorio Corbo (expresidente del Banco Central).

Además, aseguró que liderar la Presidencia de la República “no es una obsesión” para ella, ni es un “gustito que me quiera dar, no es que quiera verme en La Moneda”. En ese sentido, sostuvo que su eventual candidatura no tiene un sentido personal, sino más bien de poder ayudar desde donde pueda.

Descarta alza de impuesto

Durante la entrevista, Evelyn Matthei también dijo que no va a subir los impuestos en su eventual gobierno.

“Uno de los temas que uno necesita mirar es de dónde va a obtener dinero, por ejemplo, para tomar todas las medidas que se requieren en materia de seguridad ciudadana. Llegamos ya al punto máximo de endeudamiento de nuestro país, y uno dice: alza de impuestos no, porque necesitamos crecer y en este momento estamos con impuestos más altos en promedio que la OCDE, pero además con un nivel de incertidumbre mayor que la OCDE, lo cual, esa combinación aleja las inversiones, y nosotros necesitamos inversiones, necesitamos empleo, necesitamos crecer, porque al final crecer es lo que más impuestos te deja”, expresó.

Finalmente, la alcaldesa afirmó que las conversaciones que ha sostenido son de aspectos macro, no obstante: “También estoy empezando a buscar a las personas que conocen bien cuáles son los programas bien y mal evaluados”.