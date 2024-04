Este viernes, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), anunció públicamente que no competirá por un tercer período para la comuna.

La jefa comunal compartió esta información en medio de las definiciones que cursan los distintos partidos para definir a sus candidatos para las elecciones municipales de octubre y en medio de especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial.

¿Qué dijo Matthei?

Fue por medio de un punto de prensa que Matthei expresó: “He dedicado gran parte de mi vida al servicio público y debo confesar que ser alcaldesa de Providencia ha sido una experiencia profundamente gratificante, justamente por el gran sentido de comunidad que hay acá”.

“Es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en próximo periodo, que he tomado la decisión de no postular a un tercer lapso“, añadió.

Luego sinceró que “es evidente que en mi decisión ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos. Sin embargo, por ahora no quiero hablar de candidaturas (…) el destino es siempre incierto, nadie sabe qué ocurrirá en un año y medio más”.

Su sucesor en Providencia

Consultada por los nombres que resuenan para ocupar el vacío que dejará al mando de la municipalidad, más específicamente el de Jaime Bellolio, la alcaldesa expresó lo siguiente.

“Él es una persona de gran trayectoria, de mucha experiencia. Creo que sería un gran candidato y también un gran alcalde de resultar elegido. Naturalmente, cuenta con todo mi cariño”, declaró.

Un anuncio sin Chile Vamos

La jefa comunal expresó también, consultada por la ausencia de otros miembros de su coalición que la acompañasen, que decidió dar el anuncio ella misma, sin otros personeros de la UDI, RN o Evópoli porque justamente su intención es no presidencializar su salida.

“Yo quise que fuera sola, les avisé hace 15 minutos que iba a dar esta conferencia, nadie sabía. Quiero enormemente a todas las directivas, creo que están haciendo un trabajo grande, muy importante, y yo estaré trabajando con ellos, no estoy de ninguna manera molesta”, explicó.

“La verdad es que me ha costado muchísimo tomar esta decisión, estaba muy tironeada porque sabía que era lo que debía hacer y eso era distinto a lo que quería hacer (…), esta decisión fue tomada por mí y por eso corresponde también que sea yo la que lo haga y no quiero presidencializar nada, por eso estoy sola“, añadió.