Más de 9.000 clientes sin luz en las regiones del Biobío, La Araucanía, O’Higgins y Ñuble

El corte de suministro eléctrico se produjo debido a los incendios forestales en algunas de las zonas afectadas. Hasta ahora, la Región del Biobío es la más afectada.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que, en total, hay 9.185 clientes sin electricidad en regiones que se mantienen bajo alerta roja por los incendios forestales.

La entidad advirtió que esta cifra considera tanto a personas afectadas directamente por la contingencia como a otras por eventos no relacionados.

La Región del Biobío encabeza la lista de zonas sin electricidad. Según el reporte de la SEC, se registran 6.249 hogares afectados en esa región, seguida por La Araucanía, con 2.688 clientes sin luz, Ñuble, con 452, y O’Higgins, con 105.

¿Cuáles son las comunas más afectadas?

Penco (Región del Biobío): 2336 hogares sin luz.

Hualqui (Región del Biobío): 778 hogares sin luz.

Florida (Región del Biobío): 746 hogares sin luz.

Saavedra (Región de La Araucanía): 717 hogares sin luz.

Toltén (Región de La Araucanía): 633 hogares sin luz.

Tomé (Región del Biobío): 606 hogares sin luz.

Concepción (Región del Biobío): 570 hogares sin luz.

La última cifra que recopiló la SEC fue actualizada el 21 de enero a las 15:00, por lo que las cifras están sujetas a modificaciones.

Además, la entidad recordó que los usuarios pueden interponer un reclamo a través del sitio web en caso de que tu domicilio no cuente con suministro eléctrico.