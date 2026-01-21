Más de 9.000 clientes sin luz en las regiones del Biobío, La Araucanía, O’Higgins y Ñuble

SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.
El corte de suministro eléctrico se produjo debido a los incendios forestales en algunas de las zonas afectadas. Hasta ahora, la Región del Biobío es la más afectada.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que, en total, hay 9.185 clientes sin electricidad en regiones que se mantienen bajo alerta roja por los incendios forestales.
La entidad advirtió que esta cifra considera tanto a personas afectadas directamente por la contingencia como a otras por eventos no relacionados.
La Región del Biobío encabeza la lista de zonas sin electricidad. Según el reporte de la SEC, se registran 6.249 hogares afectados en esa región, seguida por La Araucanía, con 2.688 clientes sin luz, Ñuble, con 452, y O’Higgins, con 105.
La última cifra que recopiló la SEC fue actualizada el 21 de enero a las 15:00, por lo que las cifras están sujetas a modificaciones.
Además, la entidad recordó que los usuarios pueden interponer un reclamo a través del sitio web en caso de que tu domicilio no cuente con suministro eléctrico.
