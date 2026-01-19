Más de 1.500 personas sin luz y albergues habilitados: Presidente Boric actualiza situación por incendios en Ñuble y Biobío

El mandatario también hizo un llamado a la población a acatar las evacuaciones tras recibir alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), enfatizando que “no son voluntarias, son obligatorias”.

El Presidente Gabriel Boric se refirió este lunes a la emergencia provocada por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, detallando que actualmente se combaten ocho focos activos, de los cuales cinco ya se encuentran controlados.

Desde Chillán, el mandatario hizo un llamado a la población a acatar las evacuaciones tras recibir alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), enfatizando que “no son voluntarias, son obligatorias”.

“Por lo tanto, el objetivo es que no haya ningún atisbo de duda; si les llega una alerta SAE tiene que evacuar de todas maneras”, sostuvo.

Explicó que el envío de estas alertas se ha acortado a 20 o 30 minutos antes de que el fuego llegue a zonas pobladas, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y efectiva por parte de los habitantes.

Boric también informó sobre “nuevos focos en la Región de La Araucanía” y subrayó la importancia de la prevención.

“Eso implica dividir fuerzas, por lo tanto, quiero insistir en la prevención. La gran mayoría de los incendios hoy día tiene causa humana”, agregó.

Respecto a los impactos de los incendios, señaló que más de 1.500 clientes están sin suministro eléctrico y cuatro servicios sanitarios rurales se han visto afectados, aunque ya se han movilizado camiones aljibes para asegurar el abastecimiento de agua y albergues donde Junaeb distribuye raciones de comida.

Sobre la responsabilidad de los siniestros, el Presidente advirtió que “independientemente de que sea negligente o intencional, la persona que lo comete tiene una responsabilidad”.

La autoridad reiteró la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y evacuación mientras continúan las labores de combate del fuego.

“Por favor, tómense en serio esto. El que cree que no le va a pasar, puede terminar matando gente, puede terminar quitándole todos sus bienes a familias de esfuerzo. Obedezcan a las autoridades”, puntualizó.