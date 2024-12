Desbordes insiste en el cierre del comercio ilegal en Meiggs, pero advierte que “es una tarea de largo aliento”

El alcalde de Santiago reafirmó su compromiso para erradicar el comercio ilegal en sectores críticos como Meiggs y Franklin, pero reconoció que la tarea no será inmediata y requiere un esfuerzo coordinado entre el municipio, el Estado y otras autoridades, destacando que este proceso podría tomar varios meses o incluso años.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ha reiterado su compromiso en combatir el comercio ilegal en los barrios más afectados de la comuna, como Meiggs y Franklin, una prioridad que estableció desde que asumió su gestión.

En entrevista con Chilevisión, el edil reconoció que esta tarea no será sencilla y enfatizó que se trata de un esfuerzo prolongado que requerirá la coordinación entre diversas instituciones.

Desbordes aprovechó la instancia para marcar diferencias con la administración anterior de Irací Hassler, al asegurar que su gestión está plenamente enfocada en enfrentar este problema.

“Lo distinto en el barrio Meiggs es que va a haber un esfuerzo estatal, no solo municipal, por erradicar este comercio ilegal que tiene tomada la calle, la vereda, y que está manejado por mafias que arriendan toldos por 3, 4 o 5 millones de pesos mensuales”, aseguró.

El alcalde advirtió que no es posible resolver esta situación en el corto plazo.

“Erradicarlo en 20 días es absolutamente imposible. Siempre sentí que esto va a ser largo. Lo dije en campaña, en entrevistas, a los vecinos. Esto es una tarea de largo aliento, especialmente en barrios como Meiggs y Franklin”, afirmó, destacando la necesidad de un trabajo sostenido y conjunto con otros actores gubernamentales.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que este año haya una Navidad distinta en Meiggs o una temporada de compras escolares en marzo sin el impacto del comercio ilegal, Desbordes mantuvo un enfoque realista.

“Yo no vengo con un discurso de que aquí se solucionó todo, que llegué y cambió todo. No, eso sería engañar a la ciudadanía, y yo no lo voy a hacer”, subrayó.

Finalmente, el alcalde expresó su disposición a trabajar con autoridades de distintos niveles y colores políticos.

“Vamos a dar esta pelea con mucha fuerza y, sobre todo, a mí me da lo mismo de qué color sea el gobernador, la ministra del Interior o el alcalde de Estación Central. Hoy somos autoridades y vamos a trabajar juntos en este tema”, aseguró, manifestando su esperanza de que, para diciembre del próximo año, la situación del comercio ilegal en la comuna de Santiago haya mejorado significativamente.