Marcelo Barticciotto y Antonella Ríos fueron víctimas de violento robo en Ñuñoa: Los amenazaron con armas de fuego

La madrugada de este viernes, el exfutbolista Marcelo Barticciotto y la actriz Antonella Ríos fueron víctimas de un violento robo en la comuna de Ñuñoa, en la Región metropolitana.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió pasada la medianoche, en la calle General Gorostiaga con Pucará. Por dicho sector se trasladaba la pareja en un vehículo cuando fueron interceptados por una camioneta.

Desde este segundo vehículo descienden al menos cinco delincuentes premunidos con armas de fuego, con las que amenazaron a la actriz y al exjugador para que salieran del auto.

Los delincuentes finalmente lograron llevarse el vehículo de Barticcioto, avaluado en cerca de $19.000.000, dándose rápidamente a la fuga. No se registraron lesionados ni disparos.

La actriz se refirió a lo sucedido en sus redes sociales. “Hace rato me hicieron un portonazo. Estoy ok, en shock”, escribió en una historia de Instagram.c

El Ministerio Público ordenó que la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) quedé a cargo de efectuar las diligencias correspondientes.

Noticia en desarrollo…