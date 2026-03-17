“Una forma ruin de hacer política”: Macaya enfrenta a Núñez por cuestionarlo en votación sobre conmutación de penas

El senador UDI respondió a los cuestionamientos del parlamentario comunista, quien había planteado que debía inhabilitarse en la votación del proyecto de conmutación de penas por el eventual alcance que podría tener sobre su padre. Núñez replicó en redes y defendió su postura.

Un fuerte intercambio político se abrió en el Senado a raíz de la discusión del proyecto sobre conmutación de penas, luego de que Javier Macaya (UDI) enfrentara públicamente a Daniel Núñez (PC) por los cuestionamientos que este último hizo sobre su participación en la votación.

La controversia surgió después de que el senador comunista planteara que Macaya debía haberse inhabilitado, al sostener que la eventual aprobación de la iniciativa podría favorecer en el futuro a su padre, condenado por delitos sexuales contra menores.

Este martes, en la Sala, el parlamentario gremialista tomó la palabra y cuestionó duramente a Núñez, a quien acusó de instalar una imputación falsa a partir de una situación familiar que, según dijo, había evitado abordar públicamente por respeto a la gravedad del caso.

Macaya afirmó que optó durante largo tiempo por no referirse a ese tema, precisamente para no cruzar una tragedia personal con su rol como legislador. En esa línea, acusó a Núñez de haber traspasado ese límite con fines políticos.

“Usted ha mentido de manera reiterada”, sostuvo el senador UDI, junto con reprochar que se utilizara tanto el dolor de las víctimas como el de su propia familia para desacreditarlo. También calificó ese actuar como “una forma ruin de hacer política”.

Junto con eso, Macaya aseguró que el emplazamiento en su contra no apuntaba realmente a resguardar la institucionalidad o la probidad, sino a instalar una sospecha sobre su actuación y desviar el debate de fondo respecto del proyecto que se discute en el Senado.

La respuesta de Núñez no tardó en llegar. A través de su cuenta en X, el senador del PC acusó a Macaya de intentar esquivar su responsabilidad atacándolo personalmente.

El parlamentario sostuvo que el punto central no era su denuncia, sino que Macaya votó sin inhabilitarse en una iniciativa que, a su juicio, podría permitir que delincuentes de alta peligrosidad cumplan sus condenas en casa. En ese mismo mensaje, insistió en que el padre del senador UDI eventualmente podría verse alcanzado por la norma.

Núñez cerró su réplica señalando que las amenazas no lo harían guardar silencio y remarcó que, a su juicio, la equivocación fue de Macaya.