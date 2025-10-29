Los detalles del asesinato del trabajador de servicentro que intentó separar una pelea en Pedro Aguirre Cerda

El joven de 23 años recibió disparos mientras intentaba detener una riña entre dos grupos que discutían en una estación de servicio Copec. Había comenzado su turno hacía solo cinco minutos.

Un joven trabajador de 23 años fue asesinado a balazos la noche del martes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, luego de intentar detener una pelea entre dos grupos de personas en una estación de servicio.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas en un Pronto Copec ubicado en la intersección de las calles Bascuñán Guerrero con Isabel Riquelme. Según los antecedentes policiales, al lugar llegaron dos vehículos con al menos ocho ocupantes en total. En medio de una discusión entre los pasajeros, uno de los trabajadores del recinto intervino para pedir que se retiraran del lugar.

En ese momento, se produjo una agresión contra uno de los empleados, por lo que su compañero —que recién había comenzado su turno— acudió en su ayuda. Fue entonces cuando uno de los sujetos disparó en su contra en al menos tres ocasiones.

El joven, que llevaba solo cinco minutos en su jornada laboral, fue trasladado de urgencia al Hospital Barros Luco, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. Testigos relataron que fue un cliente quien lo llevó en su vehículo al centro asistencial.

¿Qué dijo Carabineros?

La capitán Paulina Castro Valdés, oficial del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), explicó que “se trataba de dos grupos que mantenían una discusión en dos vehículos” y que se están realizando peritajes para identificar a los autores del ataque.

Por ahora, el paradero de los involucrados se mantiene desconocido. La Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI quedó a cargo de las diligencias investigativas, con el objetivo de establecer la secuencia de los hechos y las motivaciones tras el crimen.

Según familiares y conocidos, el joven trabajaba en la estación de servicio para solventar sus gastos y ayudar económicamente a su familia.