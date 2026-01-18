“Lo perdí todo, pero sé que hay gente que me necesita”: Bombero cuya casa fue quemada sigue combatiendo incendios en Penco

“Cuando llegué a mi casa no había nada que hacer. Mi hija se quemó un brazo. Nada que hacer. Lo perdimos todo", respondió entre lágrimas.

Un verdadero drama humano se vive en Penco, luego de que un incendio forestal arrasara diversos sectores de la comuna.

Cientos de casas consumidas por el fuego en minutos y, al menos, 15 muertos en la Región del Biobío, es el saldo momentáneo de la catástrofe.

Dentro de este contexto, un funcionario voluntario de bomberos conversó con CHV y contó su situación.

“Ayer desde las 7 de la tarde me sumé a la quinta compañía de bomberos”, relató. Aseguró que mientras combatía el fuego, recibió el llamado que el fuego estaba a 200 metros de su casa.

“Cuando llegué a mi casa no había nada que hacer. Mi hija se quemó un brazo. Nada que hacer. Lo perdimos todo”, respondió entre lágrimas.

Según contó, en los más de 40 años de servicio, nunca había visto una situación como esta. “Esto para mí es nuevo (…) Es un dolor tremendo lo que estamos viviendo. Quedé con lo puro puesto”

“Yo ya perdí todo, pero sé que hay gente que me necesita”, cerró.