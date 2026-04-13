Lista del diputado Álvaro Ortiz es elegida para encabezar directiva de la Democracia Cristiana

La lista ganadora obtuvo el 64,4% de los votos.

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones para elegir a la nueva directiva de la Democracia Cristiana (DC), saliendo electa la lista encabezada por el diputado Álvaro Ortiz.

En total, había cuatro listas que eran lideradas por Humberto Salas, Álvaro Ortiz, Ana María Luksic y Jorge Díaz. Y había 260 locales de votación habilitados en el país para permitir la participación de militantes de todas las regiones.

El parlamentario resultó elegido con 3.785 votos, con 64,4% de las preferencias, según consigna Emol, y llevará el rumbo del partido junto a Alejandra Krauss por el período 2026-2028.

Actualmente, Ortiz es diputado por el distrito 20 y jefe de la bancada de diputados DC. Anteriormente, fue alcalde de Concepción entre 2012 y 2024; y concejal de la misma comuna entre 2004 y 2012.